Piotr Kraśko starł się z posłem PiS. "TVN uczestniczy w tej farsie"

We wtorek 26 marca tematem dnia była akcja ABW, która doprowadziła do zatrzymania pięciu osób i postawienia zarzutów w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Funkcjonariusze weszli m.in. do domu Zbigniewa Ziobry, do czego w "Faktach po Faktach" odnosił się Arkadiusz Mularczyk z PiS. Ale ignorując pytania stawiane przez prowadzącego.