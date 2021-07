Piotr Kraśko przekazał wspaniałe wieści. Anita Werner może być zawstydzona

Epidemia koronawirusa sprawiła, że mocno zmieniły się zasady organizacji pracy wielu firm – pracodawcy zostali zmuszeni w wielu przypadkach do skierowania swoich pracowników do pracy zdalnej. To ograniczenie kontaktów pozwoliło zapewne w niemałym stopniu uniknąć jeszcze szerszego rozprzestrzeniania się COVID-19. Jednak teraz, gdy dzienna liczba przypadków jest najmniejsza od bardzo dawna, a obostrzenia są poluzowane, to sytuacja zaczyna wracać powoli do normy i miliony Polaków znowu zaczną pracować w biurach.