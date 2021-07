Piotr Kraśko: "Każda władza kiedyś przemija"

Strategia jakiegokolwiek rządu, polegająca na odmowie udzielenia odpowiedzi, jest niedopuszczalna. To są przecież ludzie pracujący za pieniądze podatnika. To obywatele dali im możliwość rządzenia państwem i decydowania o ich losie. To jest przywilej, ale i obowiązek wytłumaczenia się ze swoich decyzji. Politycy mają obowiązek wyjaśnić krok po kroku, co robią, co jest prawdą, co manipulacją, jakie rozmowy były prowadzone i co w publikowanych teraz mailach jest prawdą, a co nie.