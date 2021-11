Piotr Kraśko o Kamilu Durczoku: "Nikt z nas nie zdawał sobie sprawy"

- Związana z nim sytuacja, która najmocniej przychodzi mi dziś do głowy - mówi - dotyczy właśnie jego choroby. Pamiętam, kiedy kilkanaście lat temu prowadziliśmy razem wieczór wyborczy. To był moment, kiedy on heroicznie walczył z nowotworem. Wszyscy wiedzieliśmy, że to dla niego bardzo trudny czas, ale nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, jakie to naprawdę jest dla niego ciężkie. Bardzo mi przykro, że ta walka po latach zakończyła się właśnie w taki sposób.