Piotr Kraśko antybohaterem "Wiadomości". Medioznawca komentuje

W obliczu innych afer, to raz, ale dwa - w kontekście informacji, że na skutek nieudolności rządu codziennie umiera kilkaset osób. Patrząc na to z tego punktu widzenia, ta sprawa rzeczywiście wydaje się niemal śmieszna. Ale tak to jest z medialnymi aferami. Ich kaliber wcale nie zależy od prawdziwego powodu, ale od sposobu i skuteczności ich nagłośnienia. Można "wykręcić" gigantyczną aferę z jakiegoś drobiazgu. Tak to właśnie zadziałało w tym przypadku. Trzeba więc przyznać, że rządowe media w tej sprawie okazały się bardzo skuteczne.