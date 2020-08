Były prezes Radia Nowy Świat ostro o Jethon i aferze: są granice upadlania człowieka

Radio Nowy Świat działa już ponad miesiąc i wiele wskazuje na to, że zmaga się z pierwszym, poważniejszym kryzysem. Konflikt wśród pracowników wywołało to, jak na antenie radia mówiono o zatrzymanej przez policję aktywistce Margot. Określenie jej mianem mężczyzny (jest nim formalnie, ale jako osoba transpłciowa prosi, by mówić o niej właśnie Margot) wywołało oburzenie wielu słuchaczy, którzy dali temu wyraz na facebookowym profilu rozgłośni.

- Jedliński nie był zmuszany do dymisji. Przeciwnie, gdy podjął taką decyzję, prosiliśmy, żeby tego nie robił, ale on nie chciał ustąpić. Prosiłam go o to osobiście, wiem, że robili to jeszcze inni. Sprawa nadal jest otwarta - powiedziała.