Piotr Jacoń o Święcie Niepodległości. Wymowne słowa dziennikarza TVN24

"Moje Święto Niepodległości to: prawie nocny jeszcze świt na plaży z Magdą, naszymi psami i kąpielą w morzu, kawa/rozmowa w kuchni, rogal świętomarciński z Arkadii, The Crown, wegetariański rosół na wolnym ogniu, życie na wolnym..." - opowiadał. Ale przyjemny poranek nad morzem i słodkości plus rozkoszowanie się wolnym dniem to nie wszystko.