Piotr Gulczyński był gwiazdą "Big Brothera". Dziś nie tęskni za telewizją

Big Brother po reaktywacji cieszył się niemałym zainteresowaniem widowni. Popularne reality show pokazało, że wciąż potrafi wylansować nowych celebrytów, którzy jeszcze po zakończeniu programu będą śmiało funkcjonować w show biznesie. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie pierwsze edycje wzbudzały największe emocje i to one wylansowały wyjątkowo barwnych bohaterów. Dość powiedzieć, że już przed laty uczestnicy mogli cieszyć się mianem telewizyjnych gwiazd i że osobowości takie jak Klaudiusz, Manuela czy Gulczas do dziś funkcjonują w pamięci fanów programu.