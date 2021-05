Piotr Cyrwus zagra w nowym serialu. Zarobi bajońską sumę

Piotr Cyrwus dał się poznać wszystkim jako Rysiek Lubisz z serialu "Klan". Aktor grał w nim przez 15 lat, ale w pewnym momencie stwierdził, że potrzebuje nowych wyzwań. Zaczęło mu przeszkadzać, że wszyscy widzieli w nim "poczciwego" Ryśka. – Kiedyś nawet prezydent Aleksander Kwaśniewski zwrócił się do mnie: "panie Ryśku". Podziwiam go za to, że oglądał "Klan" i znał mojego bohatera, ale zrobiło mi się przykro – opowiadał w jednym z wywiadów.