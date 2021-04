Pamiętacie go z "Plebanii"? Tak Dariusz Kowalski wygląda po latach

Gdy "Plebania" dobiegła końca, Kowalski pojawił się m.in. w "Prawie Agaty", "Koronie królów" oraz "Fanatyku", w którym główną rolę zagrał Piotr Cyrwus . To właśnie z tym ostatnim filmem związane jest jego najnowsze przedsięwzięcie. Produkcja doczekała się nietypowej kontynuacji w formie reklamy. Aktor po raz kolejny wcielił się w Adama, szefa lokalnego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. Choć reklama zatytułowana "Zarybianie" nie ma nic wspólnego z "Plebanią", to internauci bardzo szybko w komentarzach przywołali Tracza.

Zobacz: Premiery polskich filmów w 2021 roku

"No nie wierzę, Janusz Tracz wędkarzem", "Sam pan prezes Janusz Tracz, widać, że to człowiek biznesu", "Jednak Janusz Tracz to prawdziwy filantrop. Po zakończeniu wszystkich swoich interesów zajął się naprawą sytuacji w PZW. Brawo", "Janusz Tracz w formie", "Gra Pana Dariusza Kowalskiego to jest złoto w czystej postaci", "Janusz Tracz uczy życia naiwnych wędkarzy w kolejnej intrydze, że aż palce lizać"– czytamy w sieci.