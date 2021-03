Piotr Cyrwus może wrócić do "Klanu". Znamy szczegóły pomysłu

"Klan" to najdłuższy nadawany polski serial w historii. TVP emituje go nieprzerwanie od 1997 r. Przez lata jedną z ważniejszych i popularniejszych postaci grał Piotr Cyrwus . Wcielał się w Ryszarda Lubicza. Słynny Rysiek z "Klanu" został uśmiercony przez scenarzystów w jednym z odcinków w 2012 r. Wtedy skończyła się przygoda Cyrwusa z serialem.

- Paweł Karpiński, czyli producent "Klanu", powiedział mi, że mam drogę powrotu otwartą. Jak będę chciał, mogę wrócić. Oczywiście już nie jako Rysiek, ale np. jako odnaleziony brat Ryszarda z Ameryki Południowej. Nim mógłbym być. To byłoby pewnie ciekawie. Lubię wyzwania, tym bardziej że już wyszedłem z tej szufladki Ryśka. Ta postać to było ważne 14 lat mojego życia. Będąc w "Klanie" marzyłem, że mogę grać różne inne role, a nie tylko epizody i teraz mi się to udaje - mówił Cyrwus "Faktowi".