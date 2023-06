Piosenka LGBT na festiwalu w Opolu? "Nikt nam nie zabroni miłości"

- Scenariusz do teledysku autorstwa Julii Kamińskiej został wybrany spośród innych scenariuszy, do których mieliśmy dostęp. Wybór był podyktowany przede wszystkim wspaniałym wyczuciem tematu piosenki, lekkością przekazu, pewną prostotą, ale także delikatnością, którą Julia tchnęła w klip. Jako twórca nie śmiałbym narzucać nikomu sposobu interpretacji, skoro nikt, to nikt nam nie zabroni miłości. Niezależnie od poglądów, upodobań, każdemu wolno kochać, po prostu - powiedział Krzysztof Iwaneczko w rozmowie z Plotkiem.