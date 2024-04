Pierwszy Polak wygrał "Ninja Warrior". Sędziowie mieli wątpliwości

To był długi moment, bo musiałem czekać na wynik weryfikacji. Chodziło o to, że zapaliły się czerwone światła i pojawiły się wątpliwości, czy zmieściłem się w czasie. Jury musiało to dokładnie sprawdzić. Trwało to kilka minut i nie ukrywam, że to były chyba najdłuższe minuty w moim życiu. Ale kiedy ogłosili, że nie było przekroczenia czasu i wygrałem, nerwy i emocje puściły. Rozpłakałem się wtedy jak dziecko. Ze szczęścia oczywiście.