"Popłakałam się przed telewizorem". Widzowie "Ninja Warrior" nie mogą wyjść z podziwu

Jan Tatarowicz pierwszym polskim Ninja Warrior

Show "Ninja Warrior Polska" można oglądać u nas już od dziewięciu sezonów. Program polega na tym, że kolejni zawodnicy muszą pokonać skomplikowany tor przeszkód. Następnie kwalifikują się do kolejnych rund i trafiają na jeszcze trudniejsze tory. Liczy się czas, ale też to, jak daleko uda im się zajść na torze. Finalnie do pokonania są aż trzy tory, po czym ostatnie wyzwanie to wspięcie się po 21-metrowej linie. Choć do tego etapu dochodzili już polscy śmiałkowie, to nie udało się pokonać jej w wyznaczonym czasie - 25 sekund.