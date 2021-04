Pierwsze zgrzyty i pierwsze czułości w show TVN. Między małżonkami już iskrzy

Gdy tylko miała chwilę postanowiła zbić z tropu Maćka. – Mam problem z piciem – wyznała przy stoliku, wyraźnie wprawiając w konsternację męża, który nie krył przed kamerami trudnej historii o mamie z problemem alkoholowym. Tymczasem okazało się, że chodziło jej o to, by Maciek… pilnował by odpowiednio się nawadniała, bo potrafi przez cały dzień wypić tylko herbatę.

Kamil zaś robił wszystko, by pokazać, że otoczy żonę opieką i czułością. To zdecydowanie zaimponowało Izie. Doceniła, że przez całe wesele dbał o to, by nie było jej zimno, by nie była głodna i by nie brakowało jej powodów do śmiechu. - Pierwsze zachowania bardzo mi się podobają. (...) Podoba mi się, że się o mnie troszczy - mówiła. Nieśmiało pozwolił sobie na pierwsze czułości, co spowodowało, że Iza pozwoliła mu nawet na namiętny pocałunek podczas "słodzenia wódki". Goście nie mieli już wątpliwości, że tu zaczęło iskrzyć.