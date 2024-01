Pierwsza żona Cezarego Pazury zatrzasnęła drzwi i zniknęła. Zostawiła go z 5-letnią córką

"Gdy wyrzucał śmieci, zauważył, że za koszem, tam, gdzie szczotka, zmiotka i parę szmat, stała jakaś butelka. Alkoholu ciut na dnie. 'Co to za butelka?' — zapytał. 'A, chyba wyrzucałam do kosza i nie wycelowałam'. A wczoraj, gdy wziął łyczek soku pomarańczowego żony, okazało się, że to wódka. 'Jezu, tu jest alkohol'. 'O matko, musiałam się pomylić'. Zaczął świadome poszukiwania. Domowe śledztwo. W rzeczach dziecka pół butelki wódki. 'Co to?' — próbował się dowiedzieć. 'Nie wiem, może to ta pani, co tu sprzątała, zostawiła, nie mam pojęcia przecież'. I tak w kółko. Wszędzie znajdował pokitraną wódkę".