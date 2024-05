Pierwsza polska produkcja Disney+. Właśnie ruszyły zdjęcia

Platforma Disney+ zawitała do Polski dwa lata temu. Dopiero teraz ogłoszono pierwszą oryginalną produkcję serwisu, która zostanie zrealizowana w naszym kraju. Właśnie ruszyły zdjęcia do serialu "Breslau", którego akcja, jak sama (na razie robocza) nazwa wskazuje, rozgrywać się będzie we Wrocławiu. Ujawniono już niektóre szczegóły na temat fabuły i obsady tytułu.