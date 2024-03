Pierwsza część zawiodła wszystkich. Druga będzie lepsza?

W piątek, 19 kwietnia do VOD trafi "Rebel Moon – część 2: Zadająca rany" Zacka Snydera. Jak czytamy w oficjalnym opisie, to kontynuacja epickiej sagi Kory i ocalałych żołnierzy gotowych na najwyższe poświęcenia. Szykują się oni do walki obok dzielnych mieszkańców Veldt w obronie ich niegdyś spokojnej wioski, a teraz nowej ojczyzny tych, którzy stracili własne w walce z Macierzą.