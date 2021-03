Piers Morgan nie zostawił na Meghan suchej nitki. Dostało się także Harry'emu

Piers Morgan nie ukrywa, że nie przepada za Meghan i Harrym. Jego niechęć do Susseksów, a zwłaszcza księżnej jest tak duża, że nie potrafił powstrzymać emocji nawet w trakcie emitowanych na żywo wydań programu "Good Morning Britain". Po jego krytycznych słowach o parze do Ofcom (brytyjski odpowiednik KRRiT) wpłynęło ponad 40 tys. skarg. Afera była tak duża, że dziennikarz odszedł ze stacji ITV. Nie oznacza to jednak, że brakuje mu platformy do wyrażania opinii. A mówiąc dokładniej, kolejnych ataków w stronę Meghan.