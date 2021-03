Piers Morgan zabrał głos po odejściu z programu. Podtrzymał słowa o Meghan

Piers Morgan znany był do dawna z tego, że nie przepada za Meghan i Harrym. Jego niechęć do Susseksów, a zwłaszcza księżnej, jest tak ogromna, że nie potrafił powstrzymać emocji nawet w trakcie emitowanych na żywo, poniedziałkowych i wtorkowych wydań programu "Good Morning Britain". Dziennikarz stwierdził, że nie wierzy zarówno w to, że miała myśli samobójcze, jak i rasistowskie zachowania pewnych członków rodziny królewskiej. Jej słowa, które wygłosiła w rozmowie z Oprą Winfrey , uznał za godny pogardy atak na royalsów.

Chwilę po swoim odejściu Morgan postanowił zabrać głos na temat całej sprawy. W środę rano opublikował na Instagramie post, w którym przyznał, że pozostaje nieugięty wobec Meghan. "W poniedziałek powiedziałem, że nie wierzę w to, co mówiła Meghan Markle w wywiadzie z Oprą. Miałem czas na zastanowienie się nad tą opinią, ale podtrzymuję swoje zdanie. Jeśli wierzyliście, to w porządku. Wolność słowa to wzgórze, na którym z radością dokonam żywota. Dzięki za całą miłość i nienawiść. Mam zamiar spędzać więcej czasu z moimi opiniami" – czytamy.