Pielgrzymka na Jasną Górę wszystko zmieniła. Mroczek o nawróceniu

W odpowiedzi na miażdżący reportaż TVN dotyczący tuszowania pedofili wśród księży przez Karola Wojtyłę prezenterka Ida Nowakowska zabrała syna do kościoła i nagrała filmik. Z kolei Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski relacjonowali w mediach swoją wyprawę do Izraela. To właśnie wtedy przyznali, że łączy ich coś więcej niż koleżeńska relacja.