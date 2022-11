Piasek niechcący zdradził, kiedy będzie kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Będziemy musieli trochę poczekać

Rąbka tajemnicy odsłonił Andrzej Piaseczny, który jest jurorem w show. W swoim wpisie, w którym podziękował swojej stylistce dał do zrozumienia, że na wiosnę nie ma się spodziewać kolejnej edycji. "Kto wygrał, to wygrał. Kto przegrał to się jeszcze okaże, natomiast w kategorii "Jak najlepiej przebrać misia" bezapelacyjnie zwyciężyła Kama Brudzyńska. Dyplom do odebrania na podkieleckiej wioseczce, a Państwa zapraszamy za rok" - napisał Piaseczny. Czekacie na kolejną edycję "Tańca z gwiazdami"?