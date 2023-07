"Pełne koło" na HBO. Aktorzy zdradzają, jak wyglądała praca na planie

- Wsadzili do vana broń-rekwizyt, która miała głośno wystrzelić. Dali nam wszystkim specjalne korki do uszu, ale gdy broń wystrzeliła, to tak głośno, że wypadły mi te zatyczki. Byłem przerażony, a Steven to filmował. Skomentował, że to było świetne aktorstwo. A ja wcale nie grałem. To była moja prawdziwa reakcja na wystrzał. Nakręciliśmy to tylko ten jeden raz. Super było zobaczyć ten moment w serialu – wspomina.