Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętuje rocznicę. Zakochał się w kuzynce żony

W przeciwieństwie do Kasi 24-letnia Klaudia nie aspiruje do miana osoby publicznej i nie ma parcia na szkło. Na wspólnym zdjęciu z Pawłem nie ma nawet odnośnika do jej profilu na Instagramie. Sam Paweł też nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych. Od zakończenia programu zamieścił dosłownie cztery wpisy. Na jednym z nich widać go w towarzystwie kobiety z zasłoniętą twarzą - było to grudniu 2021 r. i wtedy partnerka Pawła nie chciała się nawet pokazywać.