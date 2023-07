Paweł Mażejka skazany przez reżimowy sąd na 6 lat kolonii karnej. "To nie proces, tylko teatr absurdu"

"Nie pytajcie proszę za co został skazany. Bo w kraju o represjach stalinowskich to pytanie jest co najmniej niedorzeczne. Po prostu pomóżcie słowem, artykułem, zaproszeniem jego koleżanek i kolegów na antenę" - zwrócił się do polskich dziennikarzy białoruski dziennikarz Alaksiej Dzikawicki.