Pavlović nie mogła się powstrzymać. Zdradziła sekret Tyszkiewicz

Beata Tyszkiewicz była jurorką "Tańca z gwiazdami" w latach 2005-2010, gdy program emitowano w TVN. Po przerwie ponownie oceniała uczestników w okresie 2014-2017, czyli po przenosinach show do Polsatu. Tym samym Iwona Pavlović, która jest z "Tańcem z gwiazdami" związana od początku, miała sporo czasu, by lepiej zapoznać się z ikoną polskiego kina. Tyszkiewicz 14 sierpnia skończy 85 lat, więc "Fakt" uznał za sensowne, by podpytać Pavlović, jak postrzega byłą koleżankę z planu.