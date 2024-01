Paulinie Krupińskiej znowu się dostało. Złapana na starym grzeszku

"Pani Paulino mam prośbę, jak przychodzi do was gość, który chce przekazać swoją wiedzę, to proszę dać mu się wypowiedzieć. Bo dzisiaj tak pani nawijała, że nadal nie wiem, jak zrobić fajne zdjęcie telefonem", "Czy ta pani Krupińska musi wszystkim ekspertom wchodzić w zdanie? Fizjoterapeutka tłumaczy, jak prawidłowo oddychać, a najmądrzejsza prowadząca zaczyna się wtrącać", "Mniej gwiazdorzenia, więcej pokory wobec kompetencji rozmówcy" - apelowali niedawno fani "DDTVN".