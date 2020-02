Paulina Sykut-Jeżyna nie poprowadzi "Tańca z gwiazdami"? Będzie uczestniczką?

Wystarczy kilka krótkich filmików, żeby plotki rozsypały się po sieci. Paulina Sykut-Jeżyna w tej edycji "Tańca z gwiazdami" będzie tańczyć, a nie prowadzić show? To te zdjęcia wywołały konsternację wśród fanów.

Paulina Sykut-Jeżyna jest ulubienicą widzów, czego dowodem jest przyznana jej ostatnio Telekamera. Prezenterka nie kryła wzruszenia podczas gali wręczenia nagród i przyznała, że taka forma docenienia jej pracy przez widzów to coś, co zawsze będzie dla niej najważniejsze. To było kolejne potwierdzenie, że Paulina ma rzeszę fanów, którym nie jest obojętne to, jak toczy się jej kariera. A kto wie, może zaraz okaże się, że przed nią kolejne ważne wyzwanie?