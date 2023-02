Młynarska broni Rozenek. "To systemowy stalking, dręczenie i przekraczanie granicy prywatności"

"Jakim prawem? Chciałabym, aby UE wprowadziła prawny zakaz tropienia naszych blizn i zmarszczek w portalach i gazetach. Robienia z ukrycia zdjęć tego typu i omawiania ich publicznie. Uważam, że lekarze, którzy dopuszczają się publicznych diagnoz i omówień interwencji medycznych, którym poddają się osoby publiczne powinni być za to surowo karani. To jest przemoc. To jest niekończąca się nagonka na nas - kobiety. To jest zachęcanie do prymitywnego wtrącania się w osobiste wybory i decyzje. Zakazano wykorzystywania wizerunków nastolatek do reklamowania kosmetyków dla kobiet dojrzałych, można zakazać "diagnozowania" na podstawie zdjęć. To systemowy stalking, dręczenie i przekraczanie granicy prywatności. Czyta mnie sporo polityczek, które mogłyby temu się przyjrzeć. Dajmy im znać w komentarzach, że nasze zmarszczki i blizny to nie jest temat, na którym mają zarabiać seksistowskie tabloidy. (... ) Dziękuję za uwagę. Idę sobie rozmasować blizny pod sztucznym cyckami po mastektomii" - napisała.