To dlatego Paulina Krupińska nie odejdzie z TVN. Podała powód

- Wydaje mi się, że bicie się o paręset tysięcy widzów chyba się nie opłaca. My walczymy z "Pytaniem na śniadanie" i umówmy się: rano program ogląda do pół miliona widzów. Jakby powstała trzecia śniadaniówka i jakbyśmy mieli się jeszcze tymi widzami podzielić z trzecią stacją, to na kraj, w którym jest trzydzieści parę milionów mieszkańców trzy telewizje śniadaniowe to chyba za dużo - stwierdziła w rozmowie z Pomponikiem Krupińska.