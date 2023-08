Paulina Krupińska o zmianach w "Dzień Dobry TVN". "Nie wiedziałam, że ktoś zostanie zwolniony"

- Jest dużo drewna, są kolory ziemi, jest piękna kuchnia w miejscu, gdzie dotychczas była scena, więc wszystko zostało wywrócone do góry nogami, a mimo to wszystko jest na swoim miejscu. Zrobimy zdecydowanie więcej kroków, bo teraz od kuchni do miejsca, gdzie mamy newsy, mamy kilka dobrych kroczków do zrobienia - zdradziła w rozmowie z serwisem.