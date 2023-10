Paulina Krupińska o współpracy z Julią Wieniawą. Przewrotny komentarz

Na grupę prowadzących pierwszego dnia festiwalu Top of the Top w Sopocie zaraz po zakończeniu koncertu spadła lawina krytyki. To miał być dzień, któremu przyświecała "siła kobiet". Niestety, mimo starań prezenterek żarliwe apele, które rzucały na scenie, wybrzmiewały jak puste frazesy. Krupińska niejednokrotnie odnosiła się do zarzutów.