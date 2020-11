Paul Montana o związku z Iloną Felicjanśką: "Ta miłość jest destrukcyjna"

Stwierdził, że oboje ranią siebie nawzajem w tym związku i nikt nie chce odpuścić. O kompromisach nie ma mowy. - Jedno krzywdzi drugie. Dobrze znamy swoje słabe punkty, wiemy, gdzie uderzyć, żeby bolało. Jeżeli ty zadasz mi ból, to ja zadam ci dwa razy silniejszy - nie lubię tego w sobie, ale to skutek mojego wychowania w internacie. Do tego dochodzi to, że oboje jesteśmy dominującymi osobowościami, ponieważ życie nas do tego zmusiło. W efekcie żadne z nas nie chce ustąpić drugiemu - opowiedział.