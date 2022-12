Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał nową ukochaną. Do tej pory ukrywał ją przed światem

Gwiazdor show TVN zdradził również, co go ujęło w Beacie. - Przede wszystkim jest piękną kobietą, uwielbiam jej uśmiech, spontaniczność, jest też bardzo otwartą osobą, miło spędzamy czas, nie nudzimy się razem. Spontaniczność i to, że jest wesoła. Jest to kobieta "do tańca i do różańca" - dodał w rozmowie z portalem Aniśko. Mężczyzna po wielu tygodniach ukrywania kobiety w końcu zdecydował się pochwalić światu swoim szczęściem i opublikował zdjęcie z ukochaną na Instagramie.