Patrycja Sołtysik cierpi na endometriozę. "Bardzo boleśnie mi to spowszedniało"

Koszt życia z tą chorobą jest spory. Patrycja Sołtysik pesymistycznie oceniła, że przyzwyczaiła się do związanego z tym bólu, nie tylko fizycznego, ale i psychicznego. Zaznaczyła jednak, że z endometriozą mierzy się ok. 2 mln Polek, które "nie są w tym same, choć często samotne".