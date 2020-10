Patrycja Sobolewska mąci w głowach facetom. Będzie romans na planie "Top Model"?

Patrycja po nagiej sesji, na której wyglądała niczym Afrodyta z obrazu Botticellego , przykuła uwagę muskularnego Dominica . Teraz dostali wspólne zadanie. Wisząc na szarfach, mieli wyglądać jak para. Patrycja zachowywała się trochę jak mimoza. Dominic prężył się przed nią i za nią, by zdjęcia wyszły jak najlepiej. Podtrzymywał na duchu, motywował i inspirował. Jednocześnie widać było, że czasem bał się śmielszych póz, gestów. Jakby to nie dotyczyło tylko zadania w programie i konkretnej sesji zdjęciowej, ale ich relacji w ogóle.

Kiedy Patrycja niezręcznie dotknęła jego klatki piersiowej, zbliżyli się do siebie. Dominic powiedział potem, że gdy będąc blisko niej, wziął głęboki oddech, miał dziwne uczucie… Na zdjęciach wyglądał, jakby zapach Partycji mocno na niego działał.

Poproszony o komentarz do całej sytuacji Mariusz, był wyraźnie zawstydzony. On też widział, że Dominic ma do dziewczyny słabość. Nie umiał natomiast odczytać intencji blond piękności.