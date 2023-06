Pati Sołtysik nie ukrywa, że poddała się zabiegowi in vitro. "To była dla nas jedyna szansa"

Andrzej Sołtysik to bardzo doświadczony dziennikarz. Zaczynał pracę w RMF FM, działał w TVP Kraków, Polsacie, a w 1997 r. związał się ze stacją TVN. Prowadził programy rozrywkowe, był rzecznikiem prasowym. W 2007 r. porzucił to zajęcie, by zostać gospodarzem "Dzień Dobry TVN". Robi to do dziś. Partneruje przy tym Annie Kalczyńskiej.