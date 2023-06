Jakimowicz oburzony Jannem. Skandaliczne słowa "gwiazdy" TVP Info

Jann, a właściwie Jan Rozmanowski, to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk wśród młodego pokolenia muzyków. O niezwykle utalentowanym 24-latku, który sam pisze teksty swoich utworów i komponuje muzykę, zrobiło się głośno kilka miesięcy temu. Jann był jednym z kandydatów do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Jego utwór "Gladiator" był czarnym koniem tegorocznych preselekcji, który - jak do dziś uważają fani wokalisty - niesprawiedliwie przegrał z faworyzowaną przez TVP Blanką.