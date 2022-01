Paszporty "Polityki" 2021 rozdane. To była bardzo polityczna gala

Gala Paszportów "Polityki" 2021 odbyła się we wtorek 18 stycznia o 20:15. Uroczystość, którą poprowadzili Grażyna Torbicka oraz Jerzy Baczyński, była transmitowana zarówno na antenie TVN, jak i na kanale YouTube "Polityki" czy fanpage’u tygodnika. To był drugi raz z rzędu, gdy Paszporty rozdano w formule hybrydowej, bez udziału publiczności. To rzecz jasna pokłosie pandemii koronawirusa, która niestety wciąż nie odpuszcza w naszym kraju.