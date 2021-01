Paszporty Polityki 2020 rozdane. "Najdziwniejsza edycja w historii"

Znamy laureatów Paszportów Polityki. Nagrody tygodnika "Polityka" dla młodych, najbardziej obiecujących przedstawicieli kultury przyznano po raz 28. Po raz pierwszy w tak nietypowych okolicznościach. Nie zabrakło politycznych akcentów. Uszczypliwości - już na wstępie - padły pod adresem prezydenta, rządu i TVP.

We wtorek 26 stycznia wręczono Paszporty Polityki za 2020 rok. Nietypową, bo bez udziału publiczności, galę transmitowała stacja TVN. Nie tylko to przesądziło jednak o wyjątkowości tegorocznej edycji. Jak podkreślano, w pandemicznym 2020 roku artyści działali w wyjątkowo trudnych okolicznościach, a za sprawą obostrzeń znaleźli się w fatalnej sytuacji finansowej. To dlatego w tym roku redakcja, wraz ze sponsorami, przyznała nagrody finansowe nie tylko laureatom, ale wszystkim nominowanym w siedmiu kategoriach: film, teatr, literatura, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna i kultura cyfrowa. Jak poinformował redaktor naczelny tygodnika, który wspólnie z Grażyną Torbicką, prowadził galę, zwycięzcy otrzymają 25 tys. zł, zaś laureaci 15 tys. zł.

Już na wstępie, w otwierającym wydarzenie felietonie podsumowującym ubiegły rok w kulturze, Jerzy Baczyński pozwolił sobie na serię uszczypliwości pod adresem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Telewizji Polskiej, a także rządu, wspominając o Funduszu Wsparcia Kultury.

Czarny rok dla światowego kina. Przez pandemię nie ma co oglądać

Mówiąc o głośnej akcji Hot16Challenge, Jerzy Baczyński zwrócił uwagę, że po występie Andrzeja Dudy, który stał się memem, i jego "ostrym cieniu mgły", "akcja gwałtownie zwiędła". Wśród wartych odnotowania wydarzeń z ironią wymienił też "kuriozalny discopolowy sylwester marzeń w TVP", zobrazowany fragmentem występu Zenka Martyniuka. Naczelny "Polityki" nie omieszkał też skrytykować nieudolnego wsparcia rządu w postaci Funduszu Wsparcia Kultury.

- Twórcy, i to był prawdziwy dramat minionego roku, stracili źródło dochodów. W całej Europie szybko uzyskali pomoc państwa, w Polsce ta pomoc była niewielka, dramatycznie spóźniona, a kryteria podziału środków z FWK wywołały burzę - komentował Baczyński.

Nominacje w poszczególnych kategoriach prezentowali dziennikarze "Polityki". Na scenie odbierali je laureaci, jednak ze względów sanitarnych gospodarze wieczoru nie gratulowali im osobiście, w tradycyjny sposób. Prowadzący galę podkreślali zresztą zachowywany, także między sobą, dystans.

Facebook Grażyna Torbicka i Jerzy Baczyński stosowali podczas gali zalecany dystans Źródło: Facebook

Pierwszą nagrodę przyznano w kategorii film. Zdobył ją autor tytułu "Jak najdalej stąd" Piotr Domalewski. Następnie Paszport Polityki 2020 wręczono w dziedzinie teatr. Przyznano go jedynemu teatrowi w kraju, na deskach którego występują osoby z zespołem Downa i autyzmem - Tetarowi 21. Nowością tej wyjątkowej edycji była też nagroda w dziedzinie kultura zdalna przyznana "za działania, które szczególnie skutecznie zbliżyły twórców i ich publiczność, w błyskawicznej reakcji przenosząc działania do sfery wirtualnej" - pisał na internetowych stronach "Polityki" Bartek Chaciński. Laureatem tej specjalnej nagrody został Artur Liebhart, dyrektor Millenium Docs Against Gravity "za skuteczne przeniesienie w hybrydową normalność największego festiwalu filmowego w Polsce" - powiedział Jarosław Sroka reprezentujący na scenie sponsora nagrody Sebastiana Kulczyka.

Laureatką w kategorii literatura została Mira Marcinów za prozę "Bezmatek". Autorka zadedykowała swoją nagrodę wszystkim kobietom walczącym o swoje prawa na ulicy. Pisarka pokazała przed kamerą maseczkę ze znakiem Strajku Kobiet, życząc Polkom wytrwałości. Laureatką w kategorii sztuki wizualne została Małgorzata Mirga-Tas.

W kategorii muzyka poważna kapituła Paszportów Polityki doceniła flecistkę i kuratorkę sztuki Annę Karpowicz, inicjatorkę kooperatywy muzycznej Hashtag Ensemble.

Laureatem w dziedzinie muzyka popularna został punkowy duet Siksa. Także w tym przemówieniu nie zabrakło odwołań do obecnej sytuacji kobiet w Polsce. W emocjonalnym przemówieniu wokalistki Alex Freiheit padły słowa o "buncie faszystowskiej hordy Orgów", pośród których strajkujące Polki porównała do "błyszczących elfów".

Ostatnią z siedmiu kategorii była kultura cyfrowa. Paszport Polityki 2020 w tej dziedzinie otrzymało studio Different Tales za grę "Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest". Nagrodę w imieniu jej twórców odebrała Marta Malinowska.

Jak co roku wręczono też tytuł Kreatora Kultury dla uznanych artystów, którzy są wzorem dla twórców młodszych pokoleń. W tym roku wyróżniono Bożenę i Lecha Janerków, za duet Klaus Mitffoch. Jak podkreślił Jerzy Baczyński, kapituła doceniła artystów za przedstawiony przed laty "manifest niepodległości aktualny do dziś".

Poniżej prezentujemy pełną listę laureatów Paszportów Polityki 2020

Film: Piotr Domalewski za film "Jak najdalej stąd". Pozostali nominowani: Maciej Cuske i Jan Holoubek.

Teatr: Teatr 21. Pozostali nominowani: Maciej Pesta, Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima.

Literatura: Mira Marcinów za swój debiut prozatorski "Bezmatek". Pozostali nominowani: Patrycja Sikora i Igor Jarek.

Sztuki wizualne: Małgorzata Mirga-Tas. Pozostali nominowani: Karol Palczak, Joanna Piotrowska.

Muzyka poważna: Ania Karpowicz. Pozostali nominowani: Krystian Lada, Martyna Pastuszka.

Muzyka popularna: Siksa. Pozostali nominowani: 1988 czyli raper Przemysław Jankowiak, a także Marek Pędziwiatr.

Kultura cyfrowa: Different Tales. Pozostali nominowani: One More Level, Ovid Works.

Kategorie specjalne

Kultura zdalna: Artur Liebhart.

Kreator kultury: Bożena i Lech Janerkowie.