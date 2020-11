Paskowy TVP jest wróżbitą. "Przewidział" wynik wyborów w USA

Z tych nieoficjalnych danych wynika, że na prowadzenie wysunął się Biden. Trump był święcie przekonany o swoim zwycięstwie, co ogłosił podczas przemówienia do wyborców. - Tak szczerze, to wygraliśmy te wybory (...) Wygramy to. O ile wiem, już tak się stało – mówił Trump, choć wyniki podawane przez wszystkie media są pomyślniejsze dla jego rywala.