"Paskowy" TVP Info znowu nie zawiódł. Ale chyba nie wyłapał sarkazmu

Kultowy już na Twitterze pasek pojawił się podczas ostatniego wydania programu "Woronicza 17", w którym politycy komentują bieżące wydarzenia pod czujnym okiem prowadzącego. Tym razem batutę dzierżył Miłosz Kłeczek. Pierwszym tematem była katastrofa ekologiczna w zachodnich województwach, zapowiedziana następująco przez gospodarza: "To, co robi dziś opozycja przy zanieczyszczeniu Odry to jest przeszkadzanie rządowi w sprawnej i skutecznej pracy".