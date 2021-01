Pamela z Fit Lovers pozuje w bikini. "Ideał"

Fit Lovers to para, którą połączyła wspólna pasja. Pamela i Mateusz są trenerami personalnymi, którzy szybko podbili nie tylko sieć, ale również serca internautów. Widzowie mogą ich kojarzyć z programu "Ameryka Express". Jakiś czas temu zwyciężyli również w "Dance, dance, dance" .

Pamela i Mateusz są ze sobą szczęśliwi, co widać gołym okiem. Fit Lovers chętnie publikują wspólne zdjęcia i pokazują, co robią w wolnym czasie. Już w pierwszy dzień stycznia spakowali bagaże i wylecieli do Meksyku. Teraz rozgrzewają internautów pięknymi zdjęciami.