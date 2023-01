Pamela Anderson dostała list od aktorki. Zdradziła, co z nim zrobiła

Twórcy serialu zdają się żyć w innym świecie. Choć prawdziwa Pamela Anderson mówiła, że nie chce brać udziału w "Pam i Tommy", oni w wywiadach zarzekali się, że robią to dla niej, by pokazać prawdę o tamtym skandalu. Mimo braku błogosławieństwa od gwiazdy producenci optowali za kontynuacją prac nad serialem, bo kupili prawa do artykułu "Rolling Stone" z 2014 r. Dziennikarze wtedy po raz pierwszy, po 20 latach od skandalu, opisali, jak to się stało, że seks taśma ujrzała światło dzienne i stała się pierwszym viralowym wideo w historii. Długo sądzono, że to Tommy Lee i Pamela ujawnili nagranie, by na nim zarobić. Tak naprawdę stał za tym elektryk Rand Gauthier, który ukradł z posiadłości pary sejf z cenną zawartością.