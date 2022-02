"Pam & Tommy". Piersi, penis i seks. Historia najsłyniejszej seks taśmy

Tommy Lee marzy o seks komnacie z lustrami, huśtawką, łóżkiem wodnym i czymkolwiek, co akurat przyjdzie mu na myśl. Zatrudnia fachowców, ale zamiast im zapłacić, zwalnia ich i przepędza z placu budowy. Wściekły stolarz (w tej roli komediowy wyjadacz Seth Rogen) chce odebrać to, co mu się należy. Wykrada z posiadłości sejf z pieniędzmi, biżuterią, bronią i... kasetą VHS. Reszta jest historią.