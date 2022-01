Wygląda jak Pamela Anderson? Zobaczcie rozszerzony zwiastun serialu "Pam & Tommy". Związek tej dwójki to same kontrowersje

Podobno mężczyzna postanowił wyczyścić sejf gwiazd, ponieważ małżonkowie nie zapłacili mu za prace elektryczne, które wykonał w ich domu w Malibu. Rand miał stracić 20 tys. dolarów, więc w 1995 r. zdecydował się na zadziwiający ruch. Włamał się do domu Pam i Tommy'ego, by odzyskać to, co mu się należało.