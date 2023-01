Pamela Anderson po latach wspomina wyciek sekstaśmy. Do dziś jej nie oglądała

Celebrytka opowiedziała w nim o okresie, gdy musiała mierzyć się z ostrą krytyką ludzi po wycieku jej sekstaśmy. - Nikt tak naprawdę nie wie, przez co przechodziliśmy. Ludzie, którzy ją ukradli i opublikowali, powinni byli mieć moje pozwolenie - mówi w dokumencie Pamela. - Dla mnie to było inaczej niż dla Tommy'ego. Tommy był gwiazdą rocka i to trochę poprawiło jego wizerunek. Ale ja wiedziałam, że w tym momencie moja kariera się skończyła. Myślałam, że mogłabym osiągnąć większy sukces - dodaje.