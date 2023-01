Pamela Anderson uderzyła w Stallone’a. Złożył jej niemoralną propozycję

Z relacji Pameli Anderson wynika, że Sylvester Stallone miał jej zaoferować "mieszkanie i porsche" w zamian za to, że będzie jego "dziewczyną numer jeden". - To najlepsza oferta, jaką dostaniesz, maleńka. Jesteś teraz w Hollywood - miał do niej powiedzieć starszy o 21 lat aktor.