Padło pytanie o milion. Przez publiczność o mało nie stracił 250 tys.

Aby wygrać milion złotych bohater "Milionerów" musiał wiedzieć co to jest obiecadło. Poprawna odpowiedź był ukryta pod A. abecadło, B. uroczyste przyrzeczenie, C. zaokrąglenia ciała lub D. wszeteczeństwo. Sławkowi chodziło po głowie C, może trochę D. Ostatecznie nie podjął jednak ryzyka. - 500 tys. to też jest dużo. Podziękuję - zdecydował. Dobrze zrobił, gdyż poprawną odpowiedzią za milion złotych była odpowiedź A.