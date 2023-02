Pączek za 49 złotych. Zjedliśmy pączka od Wojewódzkiego. "Fatalny"

Do tej pory królową prestiżowego pączka, a nie jakiegoś tam zwykłego z dyskontu za 30 groszy, była Magda Gessler. O tłustych wypiekach z jej restauracji, wypełnionych po brzegi nadzieniem, krążyły legendy. W 2021 r. za takiego pączka trzeba było zapłacić 11 zł, ale jak pisaliśmy, opłacało się wydać takie pieniądze, by tego dnia zaspokoić swoje kubki smakowe. W 2023 r. na pączka od Gessler trzeba już poświęcić 15 zł. Ale to jeszcze nic. Do wyścigu o tytuł najdroższego pączka w Polsce stanął Kuba Wojewódzki.